Karaman’da kontrolden çıkan bir otomobilin yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Rauf Denktaş Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşanan ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada yaralananlar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

