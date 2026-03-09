İzmir'de evinden çıkan tanımadığı kişileri kovalarken silahlı saldırıya uğrayan genç, hayatını kaybetti. Kaçış anları güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüpheli her yerde aranıyor.

Dün akşam saatlerinde Torbalı ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte komşusundan dönen Mehmet Köstekçi (24), ikametinden tanımadığı şahısların çıktığını gördü.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM APP plaka yasağı piyasayı karıştırdı! Yasak sanılan aksesuarın satışları durdu

KOVALARKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Şüphelilerin peşine düşen genç, evinin yanında bulunan zeytinlik araziye doğru bu kişileri kovaladı. Kovalamaca esnasında şüpheliler tarafından 3-4 el ateş açıldı. Silahtan çıkan mermilerden birinin vücuduna isabet etmesi sonucu Mehmet Köstekçi ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Köstekçi, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evinden çıkan adamları kovaladı, oracıkta öldürüldü

KAÇARKEN KAMERAYA TAKILDILAR

Öte yandan, cinayeti işleyen iki şüphelinin olaydan sonraki kaçış anları bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki şüphelinin bağ bahçesine doğru koştuğu ve ardından karanlıkta gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları üzerine yoğunlaşarak şüphelileri yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

Evinden çıkan adamları kovaladı, oracıkta öldürüldü

Haberle İlgili Daha Fazlası