Anadolu Ajansı
Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te! Aralarında Özgür Özel de var
CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 4 milletvekiline ait 5 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
ABD, Basra Körfezi'nde 3 petrol gemisini bombaladı!
Karma Komisyona, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.
Özgür Özel'in 2 dosyası bulunuyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR