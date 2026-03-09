Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs’ta Türkiye ve KKTC’nin meşru haklarını hedef alan skandal konuşmaya imza attı. Rum tarafına "nükleer şemsiye" koruması vaat eden Macron, "Kıbrıs’a saldıran, Avrupa’ya da saldırır. Ben buradayım!" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs ziyaretinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Doğu Akdeniz’deki meşru haklarını hedef alan açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs meselesinin Fransa için "hayati" olduğunu iddia eden Macron, doğrudan İran ve bölgedeki aktörlere seslenerek, "Kıbrıs’a saldıran, Avrupa’ya da saldırır. Ben buradayım, sizin yanınızdayım" ifadelerini kullandı.

Macron, Rum yönetimine "tam dayanışma" mesajı göndererek bölgedeki askeri varlıklarını savunma kılıfına soktu.

Mavi Vatan'da 'Nükleer şemsiye tiyatrosu'! Macron, Rumların gönüllü savunuculuğuna soyundu

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN "SAVUNMA" PLANI

Macron ayrıca Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğini kontrol etmek için "tamamen savunma amaçlı" bir görev planladıklarını açıkladı.

Yunanistan ile oluşturulan koalisyon çerçevesinde hareket edeceklerini belirten Fransız lider, "Hedef gerilimin azaltılmasıdır. Tutumumuz savunma odaklı olmalıdır ancak aynı zamanda deniz ulaşımının güvenliği de sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

Zirvenin en çarpıcı anı ise Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in açıklamaları oldu.

Macron’un ardından Rum halkına seslenen Miçotakis, Fransa ve Avrupa’nın desteği olmadan Türkiye’nin bölgedeki gücü karşısında duramayacaklarını adeta tescilledi. "Fransa desteği olmasaydı yalnız kalabilirdik" diyen Miçotakis, Kıbrıs konusunda yardım bulamadıklarını itiraf etti.

