Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Sermin Bacak (42), memleketi Fethiye’de son yolculuğuna uğurlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde katledilen Bacak’ın cenazesini hemcinsleri omuzlarında taşıdı.

Korkunç olay, Çamlıbel Mahallesi Yayla Evleri mevkiindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (51) ile eşi Sermin Bacak (42) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan boğuşma sırasında Sermin Bacak, eşinin bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Sermin Bacak

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bacak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı evde jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaparken, Sermin Bacak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna ardından da Fethiye ilçesine gönderildi.

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan zanlı A.B. jandarmadaki işlemleri tamamlanarak Yatağan Adliyesi'ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkartılan A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 Mart’ta katledilmişti! Sermin’in cenazesinde dikkat çeken detay

CENAZESİNİ KADINLAR TAŞIDI

Sermin Bacak için öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Bacak'ın naaşı Hallaç Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, Bacak'ın tabutunun kadınlar tarafından omuzlarda taşınması dikkat çekti. Cenaze törenine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu, çeşitli oda başkanları, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN KARACA: "CANİCE KATLEDİLDİ, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Cenazede konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Tanıdığım bir ailenin kızıydı. Babasını ve kardeşini de tanıyordum. Yıllardır dostluğumuz olan bir aile. Çok üzüntülüyüz. Bu süreçte gerçekten acılarını paylaşabilmek adına vatandaşlarımızla birlikte ailenin yanındayız ve son yolculuğuna uğurluyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Elbette herkes ölümü tadacak ama eceli geldiği zaman tadacak. Bu şekilde değil. Canice katledildi. Onun adına çok üzgünüm" dedi.

Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni eden Karaca, "Bu şahsın yargı tarafından gerekli cezayı almasını istiyorum. Fethiye'mizde ve ülkemizde bu tür olayların yaşanmaması için daha ağır yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyorum. Tekrardan geride kalan ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.



