İsrailli üst düzey yetkililerden, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’e yönelik sert ve tartışmalı açıklamalar geldi. İsrail Meclis Başkanı Ohana ve Enerji Bakanı Eli Cohen’in ifadeleri suikast tehdidi iddialarını gündeme taşırken, İsrail Ordu Sözcüsü Adraee’nin daha önce yaptığı paylaşım da yeniden tartışmalara neden oldu.

ABD ve İsrail'in İrana'a açtığı savaşın ilk günü hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney'in yerine seçilen isim oğlu Mücteba Hamaney oldu. 56 yaşındaki Hamaney'in liderliği dün akşam saatlerinde duyurulurken, İsrail'de bazı üst düzey yetkililerin Mücteba Hamaney hakkında yaptığı açıklamalar, bölgede tansiyonu yükselten yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

OHANA'DAN AÇIK TEHDİT

İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail tarafından daha önce düzenlenen operasyonlarda öldürüldüğü belirtilen İran ve Hamas liderlerinin fotoğraflarını paylaştı. Ohana, söz konusu görseller arasına İran’ın yeni lideri olarak öne çıkan Mücteba Hamaney’in fotoğrafını da ekledi. Paylaşımında “Onların yolunda ilerleyenler onların yolunda giderler” ifadelerini kullandı.

"YÜRÜYEN BİR ÖLÜ"

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de İsrail’de yayın yapan Kol Barama Radyosu’na verdiği röportajda Hamaney hakkında sert ifadeler kullandı. Cohen, programda yaptığı değerlendirmede Mücteba Hamaney için “yürüyen bir ölü” ifadesini kullandı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee’nin daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da yeniden gündeme geldi. Adraee, Mücteba Hamaney henüz lider olarak gündeme gelmeden önce yaptığı açıklamada, “İsrail, Ali Hamaney’in ardından gelecek kişinin de peşine düşecektir” ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP: BİZDEN ONAY ALMAZSA...

ABD Başkanı Donald Trump ise kararın açıklanmasından saatler önce yeni lidere dair yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekmişti. Trump, İran’da göreve gelecek yeni dini liderin ABD’nin onayı olmadan uzun süre iktidarda kalamayacağını öne sürmüştü.

ABD Başkanı açıklamasında, “Bizden onay alması gerekecek. Bizden onay alamazsa uzun süre görevde kalamayacak” ifadelerini kullanmıştı.

