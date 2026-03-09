Süper Lig'de yaşanan skandal hakem hatalarına dair konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, hataların federasyon tarafından da görüldüğünü ve hakemlere destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Süper Lig’de yaşanan hakem hatalarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

HT Spor’a konuşan Mecnun Otyakmaz, son haftalarda yapılan hataların federasyon tarafından da görüldüğünü ifade ederek "Hakemlerin iki haftadır hata yaptığını biz de görüyoruz. Bunu kabul ediyoruz" dedi.

"HAKEMLERE DESTEK OLALIM, YARDIM EDELİM"

Hakemlerin zor bir görev üstlendiğini dile getiren Otyakmaz, saha içindeki futbolcuların da zaman zaman hakemleri zor durumda bıraktığını savundu.

Oyuncuların bazı pozisyonlarda kendilerini yere bırakarak hakemleri yanılttığını kaydeden Otyakmaz, tüm paydaşlara sağduyu çağrısı yaptı.

Hakemlere destek olunması gerektiğini söyleyen Otyakmaz, "Sağ olsun futbolcular, yöneticiler, taraftarlar ve basın kendilerine o kadar yardımcı oluyor ki… Darbe almayan oyuncu, darbe almış gibi kendini yere atıyor. Herkesten ricam, onlara destek olalım, yardım edelim" ifadelerini kullandı.

TOPLANTI YAPILACAK

Federasyonun hakemlerle ilgili bir çalışma planladığını da belirten Otyakmaz, hafta içinde hakemlerle eğitim toplantısı yapılacağını söyledi.

Bu toplantının olağan bir süreç olduğunu söyleyen Otyakmaz, "Hakemlerle hafta içi eğitim için toplanacağız. Bu olağanüstü bir durum değil, olağan bir toplantı" dedi.

