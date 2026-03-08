Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'de Samsunspor'u mağlup ettikleri müsabakanın ardından açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup ettiği derbideki hakem yönetimine dikkat çeken ve Samsunspor maçı hakemi Oğuzhan Çakır'ın yönetimini eleştiren Saran, "Dün de bugün de hep beraber izledik. Görüyorsunuz. Biz adil rekabet istiyoruz. Adil rekabet ortamı istiyoruz. Bu maalesef olmuyor." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, karşılaşmanın ardından konuştu.

"FUTBOLDAN MEMNUN DEĞİLİZ"

Oynanan futboldan memnun olmadıklarını kaydeden Saran, "Futboldan memnun muyuz? Çok değiliz. Bunu da kendi aramızda masaya yatıracağız. Mücadeleden, mücadele ruhundan, son dakikaya kadar pes etmemeden bu konuda gurur duyuyoruz. Başından beri böyle takım oluşturmak istedik." şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZ OLMADAN ŞAMPİYON OLAMAYIZ"

Sarı lacivertli taraftarlara seslenen Sadettin Saran, "Taraftarımıza da seslenmek istiyorum. Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. 90 dakika desteğe ihtiyacımız var. Aksi takdirde şampiyon olamayız." diye konuştu.

"BİZ ADİL REKABET İSTİYORUZ"

Hakem yönetimlerini eleştiren ve derbideki tartışmalı hakem kararlarına gönderme yapan Başkan Saran, "Hakemlere değinmek istiyorum. Dün de bugün de hep beraber izledik. Görüyorsunuz. Biz adil rekabet istiyoruz. Adil rekabet ortamı istiyoruz. Bu maalesef olmuyor. Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmiyoruz, yedirmeyeceğiz, yedirmemek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da... Korkarım ki bu böyle devam ederse sene sonuna maç yönetecek hakem kalmayacak!" dedi.

