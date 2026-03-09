Bursa’nın İnegöl ilçesinde apartman dairelerinden gelen gaz kokusunu kontrol etmek isteyen bir kişinin çakmak çakması sonucu patlama meydana geldi. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeyi tahliye edip önlemler aldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye ve Mesudiye mahallelerindeki bazı adreslerde yaşandı. Orhaniye Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, dairelerinde gaz kokusu hissetti.

TUVALETTE ÇAKMAK ÇAKTI, PATLAMA OLDU

Kokunun kaynağını kontrol etmek isteyen bir kişi tuvalette çakmak çaktı. Çakmaktan çıkan alev nedeniyle bir anda patlama ve harlama meydana geldi.

Bursa'da sıcak saatler! Gaz kaynağını çakmakla kontrol etti, patlama oldu

ETRAFA SAÇILDI!

Patlamanın etkisiyle tuvalet giderinden çıkan atıklar etrafa saçıldı.

Bursa'da sıcak saatler! Gaz kaynağını çakmakla kontrol etti, patlama oldu

ZEHİRLİ GAZ TESPİT EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin gaz ölçüm cihazlarıyla yaptığı kontrollerde ortamda NSC (yanıcı, parlayıcı ve zehirli gaz) bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine ihbar gelen apartmanlardaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilerek çevrede güvenlik şeritleri çekildi.

İtfaiye ekipleri ise sokaklardaki altyapı giderlerine köpük sıkarak gazın etkisini azaltmak için çalışma yaptı.



Olayı anlatan Süleyman Demir, "Lavabolardan gelen bir gazmış. Bir dairede oturan arkadaş kokuyu alınca çakmak çakmış ve patlama yaşanmış. Herhangi bir zarar yok Allah’a şükür" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası