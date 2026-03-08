Soğuk ve karlı havanın etkili olduğu Erzurum, Ardahan ve Kars'ta hava sıcaklıkları, eksi 15 dereceye kadar düştü. Çatılarda oluşan buz sarkıtları endişelendirirken, kar kalınlığı bazı bölgelerde 42 santimetreye ulaştı.

Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava, Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Önceki gün yağan karın ardından Erzurum'da, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldü.

Termometreler eksi 15 derece! Buz sarkıtlarının boyu metreleri aştı

KAR KALINLIĞI 2 SANTİMETRE

Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşan kentte, bazı şadırvanlar buzla kaplandı, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizliğini sürdürürken, kentte kar kalınlığı ise 2 santimetre ölçüldü. Erzurum’a son 24 saatte metrekareye 0,9 kilogram yağış düştü.

3 GÜNDÜR KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, sonrasında Kars'ta Fethiye Camisi ve çevresi kara büründü. Sarıkamış ilçesinde ise aralıklarla devam eden kar sonrası soğuk havanın etkisiyle araç camları buz tuttu.

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla sarıçam ormanları ve ağaçlar karla kaplanırken, belediye ekipleri kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışmasına devam ediyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 derece olarak kaydedildiği Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana gelirken, çatılarda da buz sarkıtları oluştu.

