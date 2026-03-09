Birleşik Arap Emirlikleri, İran’dan Türkiye’ye doğru atıldığı belirtilen füze nedeniyle sert bir açıklama yaptı. BAE Dışişleri Bakanlığı, saldırının devlet egemenliğinin ihlali olduğunu vurgulayarak bölgesel gerilimin artabileceği uyarısında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’dan ateşlenen ve parçaları Türkiye’ye düşen füze nedeniyle kınama mesajı yayımladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, NATO’ya ait hava savunma sistemlerinin söz konusu füzeyi Türkiye hava sahasına girdikten sonra imha ettiği hatırlatıldı. Açıklamada, bunun bir haftadan kısa süre içinde Türkiye’ye yönelik ikinci girişim olduğuna dikkat çekildi.

"SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlık açıklamasında saldırı, “devlet egemenliğinin açık bir ihlali” ve bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit olarak nitelendirildi. Komşu ve dost ülkelere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulanırken, bu tür eylemlerin Orta Doğu’daki gerilimi daha da tırmandırma riski taşıdığı ifade edildi.

Öte yandan İran cephesinden konuya ilişkin henüz yeni bir açıklama yapılmadı. İran Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta imha edilen füzenin Türkiye’yi hedef aldığı iddialarını reddetmişti.

