İstanbul’da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Şarkıcı Edis’in uyuşturucu testinin pozitif çıktığı iddia edilirken, aynı soruşturma kapsamında ifadesi alınan Adem Kılıçcı’nın test sonucunun da pozitif olduğu öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis, yurt dışından Türkiye’ye döndüğü sırada İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş ve ünlü isimden uyuşturucu testi alınmıştı.

Savcılıkta ifadesi alınan şarkıcı, adli kontrol tedbiri kapsamında imza atma şartıyla serbest bırakılmıştı.

A Haber'in haberine göre; Edis’in yapılan uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı.

ADEM KILIÇCI HAKKINDA DA BENZER İDDİA

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra savcılıkta ifadesi alınarak serbest bırakılan eski milli boksör ve televizyon yarışmalarıyla tanınan Adem Kılıçcı hakkında da yeni bir iddia gündeme geldi.

Habere göre Kılıçcı’nın da Adli Tıp’ta yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öne sürüldü.

