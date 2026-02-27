Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta ifadesi alınan Enes Batur’un uyuşturucu testi sonucu ortaya çıktı. Batur’un uyuşturucu testinde saçta (esrar-thc) pozitif çıktığı öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Operasyonlarda aralarında Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı’nın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur ise İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Batur, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEST SONUCU 'POZİTİF' ÇIKTI

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta ifadesi alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur’un uyuşturucu test sonuçları açıklandı.

Burak Doğan’ın haberine göre, Batur’un yapılan analizlerinde saç örneğinde (esrar-THC) pozitif bulguya rastlandı.

YOUTUBE'A GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan bir süredir YouTube’da içerik paylaşmayan Enes Batur, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. Batur, önümüzdeki hafta yeni bir video yayımlayacağını duyururken, paylaşımında videodan bir kareye de yer verdi.

Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Fenomen isim, gönderisine “Çok heyecanlıyım, umarım beğenirsiniz” notunu ekledi.

