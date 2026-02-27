SPOR SERVİSİ
İtalya'nın 3 devi, Barış Alper Yılmaz'ın peşinde: Sözleşmesindeki özel madde devrede
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Juventus maçlarında yıldızlaştı. Bu sezon skor katkısıyla dikkat çeken milli futbolcunun, İtalyan kulüplerinin transfer listesine girdiği konuşuluyor. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde yer alan özel bir maddenin de devreye girdiği iddia edildi.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Serie A'dan Juventus, Inter ve Napoli'nin ilgisini çekerken; sözleşmesinde yer alan '20 gol katkısı karşılığında 25 milyon TL prim' bonusunu hak kazandı.
- Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray'ın Juventus'u elediği eşleşmede sergilediği performansla dikkat çekti.
- İtalyan takımları Juventus, Inter ve Napoli'nin milli futbolcuya talip olduğu belirtildi.
- Sezon başında Suudi Arabistan kulübü NEOM'a transferi onaylanmayan Barış Alper Yılmaz'ın garanti ücreti 200 milyon TL'ye çıkarılmıştı.
- 9 gol ve 11 asistlik performans sergileyan oyuncu, sözleşmesindeki '20 gol katkısı karşılığında 25 milyon TL prim alır' bonusuna hak kazandı.
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray'ın Juventus'u elediği eşleşmeye damga vuran Barış Alper Yılmaz, İtalyan takımlarının gözdesi haline geldi.
SERIE A'DAN 3 TALİP
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Devler Ligi'nde gösterdiği performansla değerini artıran mili futbolcuya, Juventus dışında Inter ve Napoli de talip oldu.
ÖZEL MADDE DEVREYE GİRDİ: 25 MİLYON TL
Sezon başı Suudi Arabistan kulübü NEOM'a transferine onay çıkmayan ve garanti ücreti 200 milyon TL'ye çıkarılan Barış Alper Yılmaz'ın, sözleşmesindeki özel maddenin de geçerlilik kazandığı ileri sürüldü.
Bu sezon 9 gol ve 11 asistlik performans sergileyen oyuncu, mukavelesinde yer alan '20 gol katkısı karşılığında 25 milyon TL prim alır' bonusuna hak kazandı.
