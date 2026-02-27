Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Juventus maçlarında yıldızlaştı. Bu sezon skor katkısıyla dikkat çeken milli futbolcunun, İtalyan kulüplerinin transfer listesine girdiği konuşuluyor. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde yer alan özel bir maddenin de devreye girdiği iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray'ın Juventus'u elediği eşleşmeye damga vuran Barış Alper Yılmaz, İtalyan takımlarının gözdesi haline geldi.

SERIE A'DAN 3 TALİP

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Devler Ligi'nde gösterdiği performansla değerini artıran mili futbolcuya, Juventus dışında Inter ve Napoli de talip oldu.

Barış Alper Yılmaz, Juventus deplasmanında Galatasaray'ın ikinci golünü attı.

ÖZEL MADDE DEVREYE GİRDİ: 25 MİLYON TL

Sezon başı Suudi Arabistan kulübü NEOM'a transferine onay çıkmayan ve garanti ücreti 200 milyon TL'ye çıkarılan Barış Alper Yılmaz'ın, sözleşmesindeki özel maddenin de geçerlilik kazandığı ileri sürüldü.

Bu sezon 9 gol ve 11 asistlik performans sergileyen oyuncu, mukavelesinde yer alan '20 gol katkısı karşılığında 25 milyon TL prim alır' bonusuna hak kazandı.

