Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy’un boşanma davasında, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman tanık olarak ifade verdi. Mahkeme, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un da tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Eski manken ve 1996 Best Model Of Türkiye birincisi Güzide Duran ile 18 yıllık eşi olan iş insanı ve mimar Adnan Aksoy'un karşılıklı boşanma davasının görülmesine devam edildi.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli olarak görülen duruşmada Güzide Duran'ın avukatı Feyza Altun ile Adnan Aksoy'un avukatı hazır bulundu.

OKAN BURUK DA ‘TANIK' OLARAK DİNLENECEK

Duruşmada Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman, Adnan Aksoy'un tanığı olarak dinlendi. Yaklaşık 40 dakika süren duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Adnan Aksoy'un diğer tanığı olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bir sonraki celse dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

