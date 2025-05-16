Güzide Duran'ın eşi kim, neden boşanıyorlar? Uzun süreli evlilikte sürpriz kriz

Güzide Duran, modellik kariyerine ilk olarak1996 yılında "Best Model of Turkey" ile adım attı. Elle, Vogue ve GQ gibi dergilerde yer alan Duran, ünlü markaların reklamlarında boy gösterdi. 2008 yılında ise iş insanı Adnan Aksoy ile evlenen Duran'ın hayatı merak edilip araştırılıyor.

Boşanma sürecine girdikleri iddialarıyla gündeme gelen Güzide Duran ve eşi, evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla magazin gündeminin odağı haline geldi.

Çift hakkında çıkan haberler kısa sürede büyük yankı uyandırırken 20 milyon TL tazminat talep edildiği iddialar arasında yer aldı.

GÜZİDE DURAN VE ADNAN AKSOY NEDEN BOŞANIYOR?

Modellik kariyeriyle nam salan Güzide Duran'ın, eşi Adnan Aksoy ile olan uzun süren evliliği sona ereceğine dair söylentiler gündemde yer alıyor.

Ortaya ayılan iddialar arasında Duran'ın boşanma süreci içinde olduğu eşinden şiddet gördüğü ve sadakatsizlik gibi bir durum yaşandığı iddia edildi.

Ünlü iş insanı 2 liralık sembolik tazminat ve çocuklarının velayetini talep etti. Ancak Güzide Duran ise “İhanet edildim, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldım” iddiasında bulunarak 20 milyon TL tazminat ve aylık 600 bin TL nafaka talebinde bulundu.

Çift arasında bu gerginlikler yaşanırken Adnan Aksoy’un da kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

GÜZİDE DURAN'IN EŞİ KİM?

Güzide Duran'ın eşi ünlü iş insanı Adnan Aksoydur. Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenip iki çocuk sahibi oldu. Ancak şu sıralar çiftin evliliği, yaşadıkları sorunlar nedeniyle sallantıda olmasıyla dikkat çekti.

Adnan Aksoy Türk iş insanı ve mimardır. Aksoy’un çeşitli ticari faaliyetleri bulunmaktadır. Adnan Aksoy medya camiasından uzak bir hayat sürdüğünden hakkında çok fazla bir bilgi bulunmamaktadır.