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Siyah Kalp Nuh öldü mü, diziden ayrıldı mı? Aras Aydın diziye veda etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Siyah Kalp Nuh öldü mü, diziden ayrıldı mı? Aras Aydın diziye veda etti
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp, final bölümüne geri sayarken Nuh karakterinin girdiği kritik ameliyat sonrası ölüp ölmediği merak ediliyor. Ünlü oyuncunun veda paylaşımı sonrası Aras Aydın diziden ayrıldı mı merak ediliyor.

Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde izleyiciyi ekranlara kilitleyen Siyah Kalp dizisi, finale adım adım yaklaşırken başrol oyuncusu Nuh karakterini canlandıran Aras Aydın neden diziden ayrıldı merak ediliyor.

SİYAH KALP NUH ÖLDÜ MÜ?

Siyah Kalp dizisinde Nuh karakterini canlandıran Aras Aydın’ın veda videosunun çıkmasının ardından “Nuh öldü mü?” sorusunu gündeme getirdi.

Siyah Kalp Nuh öldü mü, diziden ayrıldı mı? Aras Aydın diziye veda etti - 1. Resim

32. bölümde Nuh’un sağlık sorunlarının ağırlaşması ve hastanede geçen sahneler karakterin ölerek diziden ayrılacağı ihtimalini güçlendirdi. Nuh'un akıbeti ve diziden nasıl çıkacağı 33. bölümde belli olacak. 

ARAS AYDIN SİYAH KALP DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Dizide Nuh karakteriyle başrolde yer alan Aras Aydın, projeden ayrıldığı kesinleşti. Oyuncunun son sahnesinin ardından sete veda ettiği öğrenilirken sosyal medyada Aydın'ın ayrılığı dizi takipçileri tarafından gündeme geldi. 

Siyah Kalp Nuh öldü mü, diziden ayrıldı mı? Aras Aydın diziye veda etti - 2. Resim

ARAS AYDIN SİYAH KALP DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Aras Aydın, Siyah Kalp’ten ayrılma nedeni hakkında senaryo gereği olduğu belirtiliyor. Nuh'un hikayesinin tamamlanması ve dizinin final kararının da bu ayrılıkta etkili olduğu üzerinde duruluyor. Ancak kanal veya yapım ekibinden ayrılığın nedenine ilişkin açıklama gelmedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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