Simge Sağın ablası neden öldü? Nilay Sağın kimdir?

Pop müziğin sevilen isim Simge Sağın, ablası Nilay Sağın'ın vefatıyla sarsıldı. 45 yaşındaki Nilay Sağın'ın cenazesi, 16 Mayıs'ta toprağa verilecek. Simge Sağın ablası ölüm nedeni merak ediliyor.

"Aşkın Olayım", "Miş Miş" gibi şarkılarla geniş kitlelerce tanınan Simge Sağın, ablası Nilay Sağın'ın ani ölümü nedeniyle üzüntü yaşıyor. Simge Sağın ablası neden öldü merak ediliyor.

SİMGE SAĞIN ABLASI NEDEN ÖLDÜ?

Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın’ın ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı. 45 yaşındaki Nilay Sağın'ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı söylense de neden öldüğü ve hasta olduğuna dair bilgiler henüz doğrulanmadı.

NİLAY SAĞIN CENAZESİ NE ZAMAN?

16 Mayıs Cuma günü, bugün Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

8 Ağustos 1981'de İstanbul'da doğan Simge Sağın, müzisyen bir ailede büyüdü. 12 yaşında gitar çalmaya başlayan Sağın, kendi bestelerini yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünde öğrenim gördükten sonra müzik dünyasına adım attı. Öğrenimi sırasında çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptı.

Zeynep Dizdar, Gülşen ve Serdar Ortaç gibi isimlere vokalist olarak eşlik etti.