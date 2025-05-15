Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Seslendirdiği 'Aşkın Olayım' şarkısı ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın aldığı acı haberle yıkıldı. Ünlü şarkıcının ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti.
Ünlü şarkıcı Simge Sağın seslendirdiği Yankı, Miş Miş, Üzülmedin mi?, Ben Bazen, Yalnız Başına gibi şarkılarla adından söz ettirmişti.
Sağın, aldığı acı haberle yıkıldı. Simge Sağın’ın ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti. Cenaze detayları da belli oldu.
Hayatını kaybeden Nilay Sağın, 16 Mayıs Cuma günü Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız