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Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü şarkıcı Simge Sağın&#039;ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seslendirdiği 'Aşkın Olayım' şarkısı ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın aldığı acı haberle yıkıldı. Ünlü şarkıcının ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın seslendirdiği Yankı, Miş Miş, Üzülmedin mi?, Ben Bazen, Yalnız Başına gibi şarkılarla adından söz ettirmişti.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı - 1. Resim

Sağın, aldığı acı haberle yıkıldı. Simge Sağın’ın ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti. Cenaze detayları da belli oldu.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı - 2. Resim

Hayatını kaybeden Nilay Sağın, 16 Mayıs Cuma günü Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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