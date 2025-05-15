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Orhan Gencebay'ın torunu Efe Gencebay'ın son halini görenler şaşırdı: "Kocaman delikanlı olmuş" yorumları yapıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orhan Gencebay&#039;ın torunu Efe Gencebay&#039;ın son halini görenler şaşırdı: &quot;Kocaman delikanlı olmuş&quot; yorumları yapıldı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Orhan Gencebay’ın torunu Efe Gencebay, uzun bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. Gencebay, son olarak Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Değişimiyle şaşırtan ünlü isim gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye'de arabesk denilince akıllara ilk gelen isimlerden biri tabii ki Orhan Gencebay... Usta şarkıcı, "Hatasız Kul Olmaz", "Akşam Güneşi", "Bir Teselli Ver" gibi şarkılarıyla günümüzde de hâlâ dinlenmeye devam ediliyor.

Orhan Gencebay'ın torunu Efe Gencebay'ın son halini görenler şaşırdı:

Usta isim bu kez torunu Efe Gencebay ile gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak olan Efe Gencebay Nişantaşı’nda görüntülendi.

Orhan Gencebay'ın torunu Efe Gencebay'ın son halini görenler şaşırdı:

"ŞU ANDA OKULUM VE DERSLERİMLE İLGİLENİYORUM"

Değişimiyle şaşırtan Efe, gazetecilerin sorularını cevapladı. Şu sıralar tüm vaktini eğitime ayırdığını belirten Gencebay, "Çok göz önünde olmayı seven biri değilim. Şu anda sadece okulum ve derslerimle ilgileniyorum" dedi.

Orhan Gencebay'ın torunu Efe Gencebay'ın son halini görenler şaşırdı:

Görünüşüyle ekranlardaki birçok genç oyuncuyu aratmayan Efe Gencebay'a ‘Oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?’ sorusu da yöneltildi. Bu soruya içtenlikle cevap veren Gencebay, halihazırda sinema ve televizyon eğitimi aldığını belirtti.

Orhan Gencebay'ın torunu Efe Gencebay'ın son halini görenler şaşırdı:

Gencebay, "Ben zaten sinema ve televizyon okuyorum. Sinemayla alakalı her şey hayatımda olabilir, neden olmasın?" diyerek oyunculuk fikrine kapı araladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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