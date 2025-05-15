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Yeşilçam'ın ünlü ismi yönetmen ve senarist Ali Özgentürk hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeşilçam&#039;ın ünlü ismi yönetmen ve senarist Ali Özgentürk hayatını kaybetti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminin ünlü senaristi Ali Özgentürk, hayatını kaybetti. 1979 yapımı ''Hazal'' filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Özgentürk'ün vefat haberini kardeşi duyurdu.

1979 yılında çektiği 'Hazal' filmi ile sinema dünyasında adını duyuran Ali Özgentürk, aralarında 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Yengeç Oyunu', 'Balalayka' gibi filmlerin de bulunduğu birçok yapıma imza atmıştı.

Yeşilçam'ın ünlü ismi yönetmen ve senarist Ali Özgentürk hayatını kaybetti - 1. Resim

Özgentürk 79 yaşında hayatını kaybetti. Ali Özgentürk'ün vefatını kardeşi gazeteci Nebil Özgentürk duyurdu.

Yeşilçam'ın ünlü ismi yönetmen ve senarist Ali Özgentürk hayatını kaybetti - 2. Resim

KARDEŞİ SOSYAL MEDYADA HESABINDAN DUYURDU

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Nebil Özgentürk şu ifadeleri kullandı:

Yeşilçam'ın ünlü ismi yönetmen ve senarist Ali Özgentürk hayatını kaybetti - 3. Resim

"Abim... Sinema yönetmeni Ali Özgentürk'ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu, 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya'nın babasıydı. Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata 'sevgi emektir' diye söz bırakan Selvi Boylum'un. Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi... Çok üzgünüm.."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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