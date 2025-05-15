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'Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç'ı Atilla Olgaç'ın son halini görenler şaşırdı: Ekranlara dönüyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&#039;Kurtlar Vadisi&#039;nin &#039;Kılıç&#039;ı Atilla Olgaç&#039;ın son halini görenler şaşırdı: Ekranlara dönüyor...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Kılıç Bey' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Atilla Olgaç önceki gün kızı ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Usta oyuncu son haliyle görenleri şaşırtırken ekranlara yeniden döneceğini de ifade etti.

Türk dizi tarihine damga vuran yapımlardan Kurtlar Vadisi, oyuncu kadrosuyla hâlâ hafızalardaki yerini koruyor.

'Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç'ı Atilla Olgaç'ın son halini görenler şaşırdı: Ekranlara dönüyor... - 1. Resim

Hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle o dönem izleyicileri adeta ekrana kilitleyen dizinin sevilen karakterlerinden biri de ‘Kılıç Bey’ karakterini canlandıran Atilla Olgaç oldu.

'Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç'ı Atilla Olgaç'ın son halini görenler şaşırdı: Ekranlara dönüyor... - 2. Resim

Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşayan ünlü oyuncu önceki gün kızıyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Atilla Olgaç beyazlayan saç ve sakallarıyla görenleri şaşkına çevirdi.

'Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç'ı Atilla Olgaç'ın son halini görenler şaşırdı: Ekranlara dönüyor... - 3. Resim

"ONUN ÜSTÜNE BİR DİZİ ÇIKAMAZ VE GELEMEZ"

Muhabirlerin 'Kurtlar Vadisi' hakkında sorularını cevaplayan Olgaç "İnsanlar nasıl benimsedi bilmiyorum. 20 sene geçti sadece burada değil yurt dışında bile Türkler gelip fotoğraf çektiriyor. Gençler geliyor fotoğraf çektirmeye... Ben, 'Siz yoktunuz o dönem' diyorum. CD'den izlediklerini söylüyorlar. Onun üstüne bir dizi çıkamaz ve gelemez" dedi.

'Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç'ı Atilla Olgaç'ın son halini görenler şaşırdı: Ekranlara dönüyor... - 4. Resim

Snobmagazin’in haberine göre, yeni projesinden bahseden oyuncu, ‘Yakında 'Kızgın Topraklar' dizisi başlayacak. Ürgüp'te çekeceğiz’ dedi. Olgaç, ‘Şimdiki projeleri takip ediyor musunuz?’ sorusuna, "Pek dizi seyretmem. Tiyatrocu olduğum için diziyi pek seyretmiyorum. Tiyatro bitti artık. Belli bir süre sonra emekli oldum. 65 yaşında herkes için bitiyor tiyatro... Özel tiyatroda 'Karanlıkta Komedi' diye oyun oynadım pandemi çıktı, yarım kaldı" diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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