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PKK’nın feshi sonrası İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken yorum: Mesajı gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın fesih açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Konu ile ilgili bir yorum da ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’ten geldi. Tatlıses, karara ilişkin yaptığı açıklamada “Türkiye’ye ya barış gelecek ya barış gelecek” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK, İmralı'da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından kendini feshettiğini ve silah bıraktığını yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

PKK’nın feshi sonrası İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken yorum: Mesajı gündem oldu - 1. Resim

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım olan açıklamada, "PKK’nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararları alınarak, PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı" denildi.

PKK’nın feshi sonrası İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken yorum: Mesajı gündem oldu - 2. Resim

Terör örgütü PKK'nın fesih açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi konu ile ilgili yorumlar yaptı.

PKK’nın feshi sonrası İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken yorum: Mesajı gündem oldu - 3. Resim

"TÜRKİYE'YE BARIŞ GELECEK"

Konu ile ilgili bir yorum da ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’ten geldi. Ünlü sanatçı katıldığı bir etkinlikte şunları ifade etti:

PKK’nın feshi sonrası İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken yorum: Mesajı gündem oldu - 4. Resim

“Barış sürecinde kim elini taşın altına koymuşsa teşekkür ediyorum. Türkiye’ye ya barış gelecek ya barış gelecek.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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