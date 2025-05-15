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Şarkıcı Bülent Ersoy'un mal varlığı gündemden düşmüyor! Vasiyetini de açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şarkıcı Bülent Ersoy&#039;un mal varlığı gündemden düşmüyor! Vasiyetini de açıkladı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yer aldığı ‘Dünya Güzellerim Tatil'de programıyla adından söz ettiren Bülent Ersoy son dönemlerde servetiyle gündemden düşmüyor. Ersoy, bu kez ise vasiyetini açıkladı.

Seslendirdiği birçok şarkının yanı sıra ünlü şarkıcı Bülent Ersoy yer aldığı "Dünya Güzellerim Tatilde" programıyla adından söz ettirmişti.

Şarkıcı Bülent Ersoy'un mal varlığı gündemden düşmüyor! Vasiyetini açıkladı - 1. Resim

Ünlü isim son dönemlerde mal varlığıyla gündeme geliyor. Lüks takıntısıyla da bilinen ve yaptığı harcamalarıyla dikkat çeken Bülent Ersoy iddiaya göre, tam bir gayrimenkul zengini…

Şarkıcı Bülent Ersoy'un mal varlığı gündemden düşmüyor! Vasiyetini açıkladı - 2. Resim

İşte Bülent Ersoy'un bilinen mal varlıkları…

- İstanbul'daki 28 daire ve ultra lüks 4 villa

- Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villa

- İstanbul Fenerbahçe'de sauna

- Antalya Fethiye'de benzinlik

- 30 metrelik lüks yat

- Kiraya verdiği vinç ve dozerler

Şarkıcı Bülent Ersoy'un mal varlığı gündemden düşmüyor! Vasiyetini açıkladı - 3. Resim

BÜLENT ERSOY VASİYETİNİ AÇIKLADI

Son olarak İzmir'de sahneye çıkan Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı. Ersoy, "İçeriyi görmedim ama benim tabirimle zınga zıng dolu olduğunu dolup taştığını insanların yer bulamayıp kapıdan döndüğünü söylediler. İzmirliler her zaman bana teveccühte bulunuyorlar. Müteşekkirim tabii ki çok memnunum. 55 sene sonra halen zirvenin en tepesinde, hayatta ve ayakta olmak, bayrağı dalgalandırmak şerefini bana bağış eden yüce Rabbime teşekkürler ediyorum. Bende çok hakları, emekleri olan yüce halkıma, sevenlerime teşekkür etmeye bir borç diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Bülent Ersoy'un mal varlığı gündemden düşmüyor! Vasiyetini açıkladı - 4. Resim

Sabah’ın haberine göre Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Allah bana evlat sahibi olmayı nasip etmedi. Ama çocukları seviyorum ve vasiyetnamemde çocuklar için özel bir kısım ayırdım. Onlar ilerinin büyükleri olacaklar. Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkanları vereceğim. Allah bana verdi, sizler bana lütfettiniz ben de sevdiklerime vereceğim!"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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