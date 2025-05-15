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Metin Arolat'ın ölüm nedeni belli oldu! O detay herkesi şoke etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Metin Arolat&#039;ın ölüm nedeni belli oldu! O detay herkesi şoke etti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Metin Arolat, sahne aldığı mekânda fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Arolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve 52 yaşında hayatını kaybetmişti. Sevenlerini hüzne boğan bu acı haber, şarkıcının ölüm nedenine dair çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Herkesin merak ettiği Arolat’ın otopsi raporu ortaya çıktı.

Şarkıcı Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı’nda sahne aldığı sırada fenalaşarak konserine ara vermişti. Kulise geçip bir süre dinlenen Arolat, “Kolum uyuşuyor” diyerek gömleğini çıkarmıştı. Dinlendikten sonra yeniden sahneye çıkan ünlü şarkıcı, kısa bir süre sonra tekrar fenalaşarak sahnede yere yığılmıştı.

Metin Arolat'ın ölüm nedeni belli oldu! O detay herkesi şoke etti - 1. Resim

Arolat’a ilk müdahaleyi, konseri izlemeye gelen ve seyirciler arasında bulunan bir hemşire yapmıştı. Ardından hastaneye kaldırılan Metin Arolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Metin Arolat'ın ölüm nedeni belli oldu! O detay herkesi şoke etti - 2. Resim

METİN AROLAT'IN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Ünlü sanatçının ani ölümü, sevenlerini hüzne boğarken, ölüm nedeni de merak konusu oldu. Arolat’ın yakın çevresi, şarkıcının konser öncesinde evinde "sarı serum" olarak bilinen bir uygulama yaptırdığını iddia etti.

Metin Arolat'ın ölüm nedeni belli oldu! O detay herkesi şoke etti - 3. Resim

Sabah'ın haberine göre, olayla ilgili inceleme başlatan Adli Tıp Kurumu, otopsi raporunu tamamlayarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti. Raporda, Arolat’tan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi. Ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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