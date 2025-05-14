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Saruhan Hünel'den üzen paylaşım: "Her gün dua ile kapındayım"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Saruhan Hünel&#039;den üzen paylaşım: &quot;Her gün dua ile kapındayım&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kuruluş Osman, Serçe gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Saruhan Hünel’den üzen bir paylaşım geldi. Yoğun bakımda olan annesi için paylaşım yapan Hünel’in yazdıkları herkesi duygulandırdı.

Kuruluş Osman, Aile Reisi, Kaybolan Yıllar, Güzel Günler, Gündüzün Karanlığı gibi birçok yapımda rol alan Saruhan Hünel’den üzen bir paylaşım geldi.

Saruhan Hünel'den üzen paylaşım:

Saruhan Hünel ile Aslı Hünel’in annesi bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Hastane sürecinde annesini bir an olsun yalnız bırakmayan Saruhan Hünel paylaşımıyla herkesi duygulandırdı.

Saruhan Hünel'den üzen paylaşım:

"HER GÜN DUA İLE KAPINDAYIM"

Hünel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her gün dua ile kapındayım canım anam. Gözünü bir oynatman umut bize" ifadelerini kullandı.

Saruhan Hünel'den üzen paylaşım:

Aslı Hünel de annesiyle ilgili sık sık paylaşım yapıyor. Günlerdir annesinden gelecek iyi bir haber bekleyen sunucu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Tüm sevenlerimden ricam olur; canım annem Şükran Hünel şu an yoğun bakımda. Tıbbi olarak her şey yapılıyor. Sizlerden tek beklentim bol dua etmeniz" paylaşımında bulunmuştu.

Saruhan Hünel'den üzen paylaşım:

Sosyal medyada ünlü isimlerin takipçilerinden ‘Geçmiş olsun’ yorumları yağdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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