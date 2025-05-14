Şarkıcı Alişan ateş püskürdü: "Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkaracağız"

Ünlü şarkıcı Alişan, annesinin Instagram hesabının hacklendiğini duyurdu. Takipçilerine uyarıda bulunan Alişan, "Sadece hesabı geri almayacağız, bu işi yapan da ortaya çıkacak" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının en büyük kabuslarından biri olan hackerlar, hedef seçtikleri hesapları ele geçirmeye devam ediyor. Bu kez hedefte, ünlü şarkıcı Alişan’ın annesi Suzan Tektaş vardı.

Alişan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla durumu duyurdu ve takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hesabın henüz geri alınamadığını belirten Alişan, şu açıklamayı yaptı: