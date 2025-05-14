Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Şarkıcı Alişan ateş püskürdü: "Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkaracağız"

Şarkıcı Alişan ateş püskürdü: "Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkaracağız"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şarkıcı Alişan ateş püskürdü: &quot;Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkaracağız&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Alişan, annesinin Instagram hesabının hacklendiğini duyurdu. Takipçilerine uyarıda bulunan Alişan, "Sadece hesabı geri almayacağız, bu işi yapan da ortaya çıkacak" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının en büyük kabuslarından biri olan hackerlar, hedef seçtikleri hesapları ele geçirmeye devam ediyor. Bu kez hedefte, ünlü şarkıcı Alişan’ın annesi Suzan Tektaş vardı.

Şarkıcı Alişan ateş püskürdü: "Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkaracağız" - 1. Resim

Alişan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla durumu duyurdu ve takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hesabın henüz geri alınamadığını belirten Alişan, şu açıklamayı yaptı:

Şarkıcı Alişan ateş püskürdü: "Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkaracağız" - 2. Resim

"Annemin Instagram hesabını hacklemişler, şu anda hesap bizim kontrolümüzde değil. En geç yarına kadar geri almayı umuyoruz. Ancak o zamana kadar hesaptan herhangi bir mesaj gelirse ya da paylaşım yapılırsa lütfen itibar etmeyin. Bu arada sadece hesabı geri almayacağız, bu pisliği kim yaptıysa onu da ortaya çıkaracağız."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ford, Türkiye pazarına 3 elektrikli SUV ile giriş yaptı: En ucuzu 1.6 milyon TL
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oyuncu Barış Arduç kiracısıyla mahkemelik oldu! Zararını da açıkladı... - MagazinMahkemelik oldu! Zararını da tek tek açıkladıBalık Ayhan’ın cenazesinde eşi ve kızının feryadı yürek yaktı: O sözü herkesi ağlattı - MagazinCenazede eşi ve kızının feryadı yürek yaktı: O sözü herkesi ağlattıAdile filminde Kartal Tibet ve Halit Akçatepe’yi oynayacak isimler belli oldu! - MagazinKartal Tibet ve Halit Akçatepe’yi oynayacak isimler belli oldu!Uzun süredir ekranlardan uzaktı! Şarkıcı Nilüfer Nişantaşı'nda görüntülendi: Sade hali dikkat çekti - MagazinUzun süredir ekranlardan uzaktı! Son görüntüsü dikkat çektiMide bulandıran olay Türkiye’nin gündemine oturmuştu! Kaynana Güldane ve damat Cuma için istenen ceza belli oldu - MagazinKaynana ve damat için istenen ceza belli olduOyuncu Samuel French hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu - MagazinÜnlü oyuncu hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...