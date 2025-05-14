Oyuncu Barış Arduç kiracısıyla mahkemelik oldu! Zararını da açıkladı...

"Kiralık Aşk", "Kuzgun" ve "Alparslan: Büyük Selçuklu" gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Barış Arduç, kiracısıyla yaşadığı sorun nedeniyle gündeme geldi. Arduç, Beşiktaş’taki evinin kiracısının üç ay boyunca eksik ödeme yaptığı gerekçesiyle icra takibi başlattı. Kiracı, icraya itiraz edince Arduç, bu itiraza karşı herhangi bir cevap verilmemesi üzerine itirazın iptali için mahkemeye başvurdu.

Kiralık Aşk ve Deliha gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Barış Arduç, Beşiktaş’taki evinde oturan kiracısıyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle yargı yoluna başvurdu.

Geçtiğimiz yıl, kiracısının kira ödemelerinde eksiklik olduğunu fark eden Arduç, üç ay boyunca toplamda 50 bin TL’lik kira bedelinin eksik yatırıldığını tespit etti. Oyuncunun durumu kiracısına bildirmesine rağmen herhangi bir dönüş alamadığı öğrenildi.

Olumsuz cevap üzerine yasal süreç başlatan Arduç, icra takibi başlattı. Ancak kiracının bu takibe itiraz etmesi üzerine Arduç, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak itirazın iptali için dava açtı.

KİRA BEDELİNİN EKSİK YATTIĞINI VE ZARARA UĞRADIĞINI BELİRTTİ

Mahkemeye sunduğu dilekçede, üç ay boyunca kira bedelinin eksik yatırıldığını ve zarara uğradığını belirten Arduç, mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Barış Arduç’un başvurusunu kabul ederek davayı işleme aldı. Taraflar, önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.