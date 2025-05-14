Balık Ayhan’ın cenazesinde eşi ve kızının feryadı yürek yaktı: O sözü herkesi ağlattı

Roman müziğinin sevilen ismi ‘Balık Ayhan’ olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı için dün düzenlenen cenaze töreninde, eşi ve kızının gözyaşları yürek burktu.

Roman müziği denince akla gelen ilk isimlerden biri olan ve "Balık Ayhan" lakabıyla tanınan Ayhan Küçükboyacı, 12 Nisan’da yakınları tarafından nefes darlığı şikâyetiyle Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Küçükboyacı için, kızı geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden acil kan bağışı çağrısında bulunmuştu.

Ancak ünlü sanatçıdan dün sabah acı haber geldi. Hayatını kaybeden Ayhan Küçükboyacı için aynı gün cenaze töreni düzenlendi. Balık Ayhan’ın naaşı Kasımpaşa Camii’ne getirilirken, törene yüzlerce kişi katıldı.

BALIK AYHAN FERİKÖY MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Sanatçının eşi Emine Küçükboyacı ile kızı Şans, taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Balık Ayhan Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze sırasında büyük bir acı yaşayan sanatçının eşi ve kızı sinir krizi geçirerek bayıldı. Ayhan Küçükboyacı’nın kızı Şans’ın “Baba kalk, canım acıyor” feryadı ise törende duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.