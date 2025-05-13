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Günlerdir yoğun bakımdaydı! Ünlü sanatçı Balık Ayhan hayatını kaybetti

Kaynak: Ajanslar
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Günlerdir yoğun bakımdaydı! Ünlü sanatçı Balık Ayhan hayatını kaybetti
Magazin Haberleri  / Ajanslar

Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Roman müziğine damgasını vuran Balık Ayhan lakaplı Ayhan Küçükboyacı uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Ciddi solunum problemleri yaşaması üzerine apar topar hastaneye kaldırılan Balık Ayhan günlerdir yoğun bakımdaydı. Küçükboyacı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. 

BALIK AYHAN KİMDİR?

Profesyonel müzik kariyerine 16 yaşında Galata Kulesi'nde adım atan Balık Ayhan, özellikle Roman müziği alanında tanınmış ve çeşitli televizyon programlarında yer almıştır.

Ayrıca, "Bizim Mahalle" ve "Kara Çalı Gibi" gibi parçalarıyla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

Kaynak: Ajanslar

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