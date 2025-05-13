Gökhan Güney'den kötü haber geldi! Hastaneye kaldırıldı

Hülyam’, ‘Artık Gelsene’ gibi seslendirdiği birçok şarkıyla adından söz ettiren Gökhan Güney’in hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Kadıköy’deki özel bir hastaneye kaldırılan şarkıcının tetkiklerinin sürdüğü belirtildi.

"İki Gözüm", "Yaraladın Beni", "Yeşil Gözlüm" gibi unutulmaz şarkılarla tanınan ünlü oyuncu ve şarkıcı Gökhan Güney hakkında üzücü bir haber geldi.

Bir süredir gözlerden uzak bir hayat süren Güney’in, Kadıköy’de özel bir hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Temiz Magazin’in haberine göre, hastaneye yatırılan şarkıcının tetkikleri sürüyor.

Gökhan Güney’in sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GÖKHAN GÜNEY KİMDİR?

Gökhan Güney 1954 yılında dünyaya gelmişti. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde doğan Güney, yedi kardeşin en küçüğüdür. 1967 yılında İstanbul'a üniversitedeki ağabeyinin yanına ziyarete gelen Güney daha sonra bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başladı. Askerlik çağına kadar tekstil işiyle uğraştı. Askerliğini Urfa'da bandocu olarak tamamladıktan sonra İstanbul'a geri döndü. Kısa süre sonra Fatma hanımla evlendi. Selim, Büşra ve Serhan isimli çocukları oldu. Bir yandan iş hayatını devam ettiren bir yandan da Melahat Pars yönetimindeki Kadıköy Musiki Cemiyetindeki eğitimini sürdüren ünlü isim 1979 yılında 'Garibin Çilesi isimli ilk albümünü müzik marketlere sundu. Aynı zamanda onun için bu yılardan sonra kariyeri resmi olarak da başlamış oldu. Yeşilçam'da Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok isimle 20 filme imza attı.