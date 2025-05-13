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Oyuncu Tolga Çevik'ten kötü haber! Hastalığı ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu Tolga Çevik&#039;ten kötü haber! Hastalığı ortaya çıktı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü komedyen Tolga Çevik, bel fıtığı teşhisi nedeniyle 12 Mayıs’taki İzmir Tolgshow gösterisini ertelemek zorunda kaldı. Sağlık durumu sahneye çıkmasına engel olurken, hayranlarını üzen bu gelişmenin ardından yeni tarih 28 Mayıs 2025 olarak duyuruldu.

“Sen Kimsin?”, “Organize İşler”, “Patron Mutlu Son İstiyor” ve “Vizontele” gibi yapımlarla hafızalarda yer edinen oyuncu ve komedyen Tolga Çevik, bu kez sağlık durumu nedeniyle gündeme geldi.

Oyuncu Tolga Çevik'ten kötü haber! Hastalığı ortaya çıktı - 1. Resim

İbrahim Büyükak ile başrolünü paylaştığı “Kalender Pide” filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Çevik, 12 Mayıs 2025’te İzmir’de sahnelemesi planlanan Tolgshow gösterisini ertelediğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncu Tolga Çevik'ten kötü haber! Hastalığı ortaya çıktı - 2. Resim

Yapılan açıklamada, Çevik’in sahne performansını etkileyen bir rahatsızlık yaşadığı ve bel fıtığı (lomber disk hernisi) teşhisi konduğu belirtildi. Bu nedenle, gösteriye çıkmasının şu an için mümkün olmadığı bildirildi.

Oyuncu Tolga Çevik'ten kötü haber! Hastalığı ortaya çıktı - 3. Resim

İzmir’deki Tolgshow gösterisinin yeni tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak açıklandı.

Oyuncu Tolga Çevik'ten kötü haber! Hastalığı ortaya çıktı - 4. Resim

LOMBER DİSK HERNİSİ NEDİR?

Lomber disk hernisi, halk arasında bilinen adıyla bel fıtığı, omurgadaki disklerin yerinden kaymasıyla oluşan bir rahatsızlıktır. Özellikle bel bölgesinde şiddetli ağrıya, hareket kısıtlılığına ve bazı durumlarda sinir sıkışmalarına yol açar.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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