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Nöbet geçiren ünlü şarkıcı Şimal'den sevenlerini üzen paylaşım!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nöbet geçiren ünlü şarkıcı Şimal&#039;den sevenlerini üzen paylaşım!
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal, hastalığı atlattığını duyurarak hayranlarını sevindirmişti. Ancak sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı. Şimal geçtiğimiz gün yeniden hastaneye kaldırıldı. Nöbet geçirdiği ortaya çıkan ünlü şarkıcı, günler sonra sağlık durumunu açıkladı.

‘Z Raporu’, ‘Ferman’ ‘Ağla Ağla’ gibi seslendirdiği şarkılarla bilinen Şimal, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.

Nöbet geçiren şarkıcı Şimal'den sevenlerini üzen paylaşım! - 1. Resim

2022 yılında meme kanserine yakalanan şarkıcı, uzun süren tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmişti. Ancak geçtiğimiz ocak ayında, rutin kontroller sırasında beyninde tümör tespit edilmişti. Hastaneye kaldırılan Şimal, 8 saat süren bir ameliyat geçirmişti.

Nöbet geçiren şarkıcı Şimal'den sevenlerini üzen paylaşım! - 2. Resim

GEÇTİĞİMİZ PAZAR GÜNÜ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Operasyonun ardından iyileştiğini duyuran Şimal'den geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber gelmişti. Şimal, pazar günü yeniden hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçı, geçtiğimiz gün normal odaya alınmıştı.

Nöbet geçiren şarkıcı Şimal'den sevenlerini üzen paylaşım! - 3. Resim

Şimal’in eşi Necati Arıcı, ‘2. Sayfa’ya yaptığı açıklamada, “Şimal ciddi bir nöbet geçirdi. Sebebi şu an araştırılıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Nöbet geçiren şarkıcı Şimal'den sevenlerini üzen paylaşım! - 4. Resim

Şimal'den günler sonra yeni bir paylaşım geldi. Sağlık durumunu açıklayan ünlü isim, "Anca kendime geldim arkadaşlar arayan soran herkesten Allah razı olsun. Nöbet geçirdim, yoğun bakıma kaldırıldım. Işın tedavisine başladık belimden. Anlayacağınız zor dönemlerden geçiyoruz. Yine dualarınızı eksik etmeyiniz" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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