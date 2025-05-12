Şarkıcı Alişan'ın dinmeyen acısı... Sözleri yürek yaktı: "Bugün günlerden sensin"

Ünlü şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kardeşine duyduğu özlemi her fırsatta dile getiren Alişan, 12 Mayıs 1983 doğumlu Selçuk Tektaş’ı, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla andı.

Kardeşinin vefatının ardından zor günler geçiren şarkıcı, birlikte çekilmiş bir fotoğrafa düştüğü notla takipçilerinin yüreğine dokundu.

Alişan, paylaşımında kardeşine şu sözlerle seslendi:

“Bugün günlerden sensin kardeşim… Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor. Birlikte yapacağımız, ‘keşke’ dediğim o kadar çok şeyimiz var ki… Fiziken yanımda olmayabilirsin ama kalbimde ve zihnimde hep varsın, hep bizimlesin, bunu biliyorum. İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kardeşim olmuşsun, canım Selçuk’um.”