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Şarkıcı Alişan'ın dinmeyen acısı... Sözleri yürek yaktı: "Bugün günlerden sensin"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şarkıcı Alişan&#039;ın dinmeyen acısı... Sözleri yürek yaktı: &quot;Bugün günlerden sensin&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Alişan, 12 Mayıs doğumlu kardeşini duygusal bir paylaşımla andı.

Ünlü şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kardeşine duyduğu özlemi her fırsatta dile getiren Alişan, 12 Mayıs 1983 doğumlu Selçuk Tektaş’ı, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla andı.

Şarkıcı Alişan'ın dinmeyen acısı... Sözleri yürek yaktı:

Kardeşinin vefatının ardından zor günler geçiren şarkıcı, birlikte çekilmiş bir fotoğrafa düştüğü notla takipçilerinin yüreğine dokundu.

Şarkıcı Alişan'ın dinmeyen acısı... Sözleri yürek yaktı:

"SENİ ÇOK SEVİYORUM VE ÇOK ÖZLÜYORUM"

Alişan, paylaşımında kardeşine şu sözlerle seslendi:

“Bugün günlerden sensin kardeşim… Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor. Birlikte yapacağımız, ‘keşke’ dediğim o kadar çok şeyimiz var ki… Fiziken yanımda olmayabilirsin ama kalbimde ve zihnimde hep varsın, hep bizimlesin, bunu biliyorum. İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kardeşim olmuşsun, canım Selçuk’um.”

Şarkıcı Alişan'ın dinmeyen acısı... Sözleri yürek yaktı:

SELÇUK TEKTAŞ NEDEN VEFAT ETTİ?

Alişan’ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021 tarihinde, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık bir ay boyunca yoğun bakımda tedavi gören Tektaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şarkıcı Alişan'ın dinmeyen acısı... Sözleri yürek yaktı:

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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