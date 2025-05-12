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Hülya Avşar ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yıllar sonra bir araya geldi! Dikkat çeken itiraf: "35 yıl önce..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hülya Avşar ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yıllar sonra bir araya geldi! Dikkat çeken itiraf: &quot;35 yıl önce...&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Düzenlenen tenis turnuvasına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Hülya Avşar, ‘Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası’ kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Yıllar sonra yeniden buluşan ikilinin samimi sohbeti dikkat çekerken, Avşar, Kıbrıs’a duyduğu hayranlığı dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, ise “Hülya Hanım ile 35 yıl önce birlikte çalışmıştık. Kendisi hâlâ başarıyla yoluna devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası"na katıldı. Turnuva kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelen Avşar, yıllar sonra yeniden karşılaştığı Tatar ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Hülya Avşar ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yıllar sonra bir araya geldi! Dikkat çeken itiraf: "35 yıl önce..." - 1. Resim

"HÜLYA HANIM İLE 35 YIL ÖNCE ÇALIŞMIŞTIK"

Sabah'ın haberine göre, turnuva öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Hülya Hanım ile 35 yıl önce birlikte çalışmıştık. Kendisi hâlâ başarıyla yoluna devam ediyor. Bu kadar uzun süreli bir başarı herkese nasip olmaz,” ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yıllar sonra bir araya geldi! Dikkat çeken itiraf: "35 yıl önce..." - 2. Resim

Kıbrıs'a duyduğu hayranlığı dile getiren Hülya Avşar ise, “Kıbrıs’ta bana öyle güzel yerleri gezdirdiler ki adaya âşık oldum. Turnuvamız da çok özenli hazırlanmış. İnşallah her yıl düzenlemeye devam edeceğiz,” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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