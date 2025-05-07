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Hülya Avşar'dan 'beşik' tepkisi: Sosyal medyada tartışma başlattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İkiz bebekleri için beşik isteyen bir kişiye, 'Hiçbir şeyin yoksa niye evleniyorsun?' cevabını veren Hülya Avşar, sosyal medyada tartışma başlattı. Ünlü ismin sözleri kimilerine göre kibirli, kimilerine göre ise yerinde bulundu.

Hülya Avşar, bir mekan çıkışında yaşanan diyalogla gündeme geldi. İkiz bebek sahibi bir kişi, Avşar’a yaklaşarak beşik alabilmesi için yardım talebinde bulundu. Şarkıcının bu talebe cevabı ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hülya Avşar'ın 'beşik' tepkisi: Sosyal medyada tartışma başlattı - 1. Resim

Avşar, ‘Hiçbir şeyin yoksa niye evleniyorsun?’ diyerek karşılık verdi. Bu açıklama, kullanıcıları ikiye böldü. Bir kesim, sanatçının sözlerini "kibirli ve duyarsız" olarak nitelendirirken, diğer kesim ise "gerçekçi ve yerinde" buldu.

Hülya Avşar'ın 'beşik' tepkisi: Sosyal medyada tartışma başlattı - 2. Resim

Eleştiriler arasında "Her zamanki gibi yüzünden kibir ve nefret akıyor" yorumları öne çıkarken, destek verenler ise "İnsan önce kendi hayatını garantiye almalı" diyerek Avşar’a hak verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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