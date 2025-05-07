Gündemden düşmeyen TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Kimse beklemiyordu: Usta oyuncu diziye katıldı

TRT1 ekranlarında 5 sezondur devam eden Teşkilat dizisi günlerdir gündemden düşmüyor. Dizinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat yaptığı boykot paylaşımından sonra diziden çıkarılmıştı. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir ismin dahil olduğu ortaya çıktı.

TRT 1 ekranlarında beş sezondur yayınlanan Teşkilat dizisi, günlerdir gündemden düşmüyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Aybüke Pusat, Çağlar Ertuğrul ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimler yer alıyordu.

Başrol oyuncusu Aybüke Pusat’ın boykot çağrısına destek vermiş ve sonrasında TRT tarafından diziden çıkarılmıştı. Bu olay uzun bir süre konuşulmuştu.

HAZIM KÖRMÜKÇÜ DİZİNİN OYUNCU KADROSUNA KATILDI

Eğer yeni bir değişiklik olmazsa, dizinin altı bölüm sonra sezon finali yapması planlanıyor. Burak Arlıel’in yönettiği yapımda, uzun süredir kimin canlandıracağı merak edilen “Albay Nazım” karakterini oynayacak isim belli oldu.

Ünlü oyuncu Hazım Körmükçü, aksiyon sahneleriyle dikkat çeken ve yeni sezonda da devam edecek olan Teşkilat dizisinde “Albay Nazım” rolünü üstlenecek.