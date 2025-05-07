Etiler'deki lüks evi için verdiği kira şaşırtmıştı! 2 milyon iddiası ayağa kaldırmıştı: Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşırtan hamle

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu geçtiğimiz aylarda Etiler'de kentsel dönüşüme giren ve 10 bin liraya kirada oturduğu evden çıkmayı reddettiği için komşularının tepkisini çekti. İddiaya göre iş adamı evden çıkmak için de 2 milyon lira istemişti. Kentsel dönüşüme girecek olan sitenin tüm sakinleri evlerini boşalttı. Çilingiroğlu, tahliye taleplerine boyun eğmeyince, suyu ve elektriği kesildi, apartmanda hayat adeta durdu. Çilingiroğlu, bu kez ise dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

Hülya Avşar'la yaptığı evlilikle magazin dünyasında sıkça adı duyulmaya başlanan iş adamı Kaya Çilingiroğlu, son dönemde farklı bir konu ile gündeme gelmeye devam ediyor. Çilingiroğlu, Etiler’deki apartman dairesiyle sıkça manşetlerde yer alıyor.

Çilingiroğlu'nun Etiler'deki oturduğu site, kentsel dönüşüme girmesiyle dikkat çekti.

ÇİLİNGİROĞLU DOSYAYI ÜST MAHKEMEYE TAŞIDI

Karar sonrası, site sakinlerinin tamamı evlerini boşaltırken, "tek direnen" kişi Çilingiroğlu oldu. Çilingiroğlu'nun taşınma masrafları için ev sahibinden 2 milyon lira talep ettiği iddiaları da gündemi meşgul etti.

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Mahkeme heyeti, Kaya Çilingiroğlu'nun evindeki elektrik ve suyun kesilmesine ve evin tahliye edilmesine karar verdi. Sabah'ın haberine göre, Çilingiroğlu, verilen kararın ardından dosyayı üst mahkemeye taşıdı.