Hayatını kaybeden Pınar Eczacıbaşı'nın cenaze programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Mayıs 2025 10:54 - Güncelleme: 7 Mayıs 2025 11:12 - Güncelleme:

Vedat ve Gülçin Eczacıbaşı’nın kızı, iş kadını Pınar Eczacıbaşı, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti. Eczacıbaşı’nın vefatı, ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Cenaze törenine ilişkin detaylar ise netleşti.

Gülçin ve Said Vedat Eczacıbaşı’nın kızı, Eczacıbaşı ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden Pınar Eczacıbaşı’nın hayatını kaybettiği açıklandı. İş dünyasında olduğu kadar kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Pınar Eczacıbaşı’nın cenaze törenine dair detaylar belli oldu. İlgili Haber Kanseri yenen ünlü şarkıcı Şimal'den kötü haber geldi! Eşi o sözlerle duyurdu Eczacıbaşı için cenaze töreni 8 Mayıs Perşembe günü öğle namazını takiben İstanbul Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenecek. Törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. PINAR ECZACIBAŞI KİMDİR? Pınar Eczacıbaşı, Işık lisesi'nin ardından lisans eğitimini ABD’deki New Hampshire Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamladı. Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansı yaptı. Eczacıbaşı İlaç’ta iş hayatına adım attı. Tekstilbank ve ING Barings’te yöneticilik görevlerinde bulundu. 2004 yılında GP-Trust şirketini kurdu ve dünya çapında yatırımcılara finansal danışmanlık yaptı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız