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Hayatını kaybeden Pınar Eczacıbaşı'nın cenaze programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hayatını kaybeden Pınar Eczacıbaşı&#039;nın cenaze programı belli oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Vedat ve Gülçin Eczacıbaşı’nın kızı, iş kadını Pınar Eczacıbaşı, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti. Eczacıbaşı’nın vefatı, ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Cenaze törenine ilişkin detaylar ise netleşti.

Gülçin ve Said Vedat Eczacıbaşı’nın kızı, Eczacıbaşı ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden Pınar Eczacıbaşı’nın hayatını kaybettiği açıklandı.

Hayatını kaybeden Pınar Eczacıbaşı'nın cenaze programı belli oldu - 1. Resim

İş dünyasında olduğu kadar kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Pınar Eczacıbaşı’nın cenaze törenine dair detaylar belli oldu.

Hayatını kaybeden Pınar Eczacıbaşı'nın cenaze programı belli oldu - 2. Resim

Eczacıbaşı için cenaze töreni 8 Mayıs Perşembe günü öğle namazını takiben İstanbul Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenecek. Törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Hayatını kaybeden Pınar Eczacıbaşı'nın cenaze programı belli oldu - 3. Resim

PINAR ECZACIBAŞI KİMDİR?

Pınar Eczacıbaşı, Işık lisesi'nin ardından lisans eğitimini ABD’deki New Hampshire Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamladı. Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansı yaptı.

Hayatını kaybeden Pınar Eczacıbaşı'nın cenaze programı belli oldu - 4. Resim

Eczacıbaşı İlaç’ta iş hayatına adım attı. Tekstilbank ve ING Barings’te yöneticilik görevlerinde bulundu. 2004 yılında GP-Trust şirketini kurdu ve dünya çapında yatırımcılara finansal danışmanlık yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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