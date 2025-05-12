Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki fiyatlar ortaya çıktı! Sosyal medyada tartışma başlattı

Türkiye'nin en çok izlenen yemek programı MasterChef’in jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında servis edilen bazı yemeklerin fiyatları, sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan fiyatlar, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri fiyatları çok yüksek bulurken, kimileri ise normal olduğunu savundu.

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, uzun yıllardır MasterChef Türkiye'de Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri koltuğunu paylaşıyor.

Mehmet Yalçınkaya

MasterChef ile adını geniş kitlelere duyuran Yalçınkaya, bu kez yarışmayla değil, restoranındaki yemek fiyatlarıyla gündeme geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Mehmet Şef'in restoranından yaptığı paylaşımla menüde yer alan keşli mantı, dana bonfile ve kalamardan oluşan "Serseri" adlı yemeğin fiyatlarını açıkladı.

KİMİ FİYATI FAZLA BULURKEN KİMİLERİ NORMAL OLDUĞUNU SAVUNDU

Keşli mantının fiyatının 700 TL, "Serseri" adlı yemeğin ise 1.550 TL olduğu öğrenildi. Bu fiyatlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kullanıcıları ikiye böldü. Kimi fiyatları fazla bulurken, kimileri ise normal olduğunu savundu.

Sosyal medyada, "O kadar da pahalı değil", "Buradaki dönerci daha pahalı", "Bana göre çok da ucuz değil; bir yemeğe o kadar para veremem" gibi yorumlar yapıldı.