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Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki fiyatlar ortaya çıktı! Sosyal medyada tartışma başlattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mehmet Yalçınkaya&#039;nın restoranındaki fiyatlar ortaya çıktı! Sosyal medyada tartışma başlattı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en çok izlenen yemek programı MasterChef’in jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında servis edilen bazı yemeklerin fiyatları, sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan fiyatlar, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri fiyatları çok yüksek bulurken, kimileri ise normal olduğunu savundu.

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, uzun yıllardır MasterChef Türkiye'de Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri koltuğunu paylaşıyor.

Mehmet Yalçınkaya
Mehmet Yalçınkaya

MasterChef ile adını geniş kitlelere duyuran Yalçınkaya, bu kez yarışmayla değil, restoranındaki yemek fiyatlarıyla gündeme geldi.

Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki fiyatlar ortaya çıktı! Sosyal medyada tartışma başlattı - 2. Resim

Bir sosyal medya kullanıcısı, Mehmet Şef'in restoranından yaptığı paylaşımla menüde yer alan keşli mantı, dana bonfile ve kalamardan oluşan "Serseri" adlı yemeğin fiyatlarını açıkladı.

Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki fiyatlar ortaya çıktı! Sosyal medyada tartışma başlattı - 3. Resim

KİMİ FİYATI FAZLA BULURKEN KİMİLERİ NORMAL OLDUĞUNU SAVUNDU

Keşli mantının fiyatının 700 TL, "Serseri" adlı yemeğin ise 1.550 TL olduğu öğrenildi. Bu fiyatlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kullanıcıları ikiye böldü. Kimi fiyatları fazla bulurken, kimileri ise normal olduğunu savundu.

Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki fiyatlar ortaya çıktı! Sosyal medyada tartışma başlattı - 4. Resim

Sosyal medyada, "O kadar da pahalı değil", "Buradaki dönerci daha pahalı", "Bana göre çok da ucuz değil; bir yemeğe o kadar para veremem" gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Aktemur Aktuğ 12 Mayıs 2025 10:38

Fiyatların normal olduğunu söyleyenler parasının hesabını bilmeyenlerdir

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