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Milyoner'de gündem olan anlar! 500 bin TL'lik Türkiye sorusu yarışmaya damga vurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta yarışmacıların başarılı performansları dikkat çekti. Yarışmaya katılan albino hastası Yasin Erdoğan, büyük ödüle iki adım kala 500 bin TL’lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Ancak soruya cevap vermeyerek 300 bin TL’lik ödülle yarışmadan ayrıldı.

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıların verdiği cevaplar sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Programın yeni bölümü de izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Milyoner'de gündem olan anlar! 500 bin TL'lik Türkiye sorusu yarışmaya damga vurdu - 1. Resim

Yarışmaya katılan albino hastası Yasin Erdoğan, başarılı performansıyla dikkat çeken yarışmacılar arasında yer aldı.

Milyoner'de gündem olan anlar! 500 bin TL'lik Türkiye sorusu yarışmaya damga vurdu - 2. Resim

Yarışmacı, hastalığıyla nasıl başa çıktığını da anlattı. Erdoğan, "Bana uzaylı muamelesi yapıyorlardı. Okulda hakkımı hep savundum. Bu hastalık, pigment eksikliğinden kaynaklanıyor. Çocukken zorluk çektim ama şu an memnunum. Bardağın dolu tarafına bakmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Milyoner'de gündem olan anlar! 500 bin TL'lik Türkiye sorusu yarışmaya damga vurdu - 3. Resim

500 BİN TL'LİK SORUYU AÇTIRMAYA HAK KAZANDI

300 bin TL değerindeki 10. soruya kadar başarıyla gelen yarışmacı, 500 bin TL’lik soruyu açtırmaya hak kazandı. "Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?" sorusuyla karşı karşıya kalan Erdoğan, cevap vermeyerek 300 bin TL’lik ödülle yarışmadan ayrıldı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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