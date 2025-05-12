O Ses Türkiye'de görkemli final: Şampiyon belli oldu

Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in jüri üyeliğini yaptığı "O Ses Türkiye", bu sezonu görkemli bir finalle tamamladı. Finale kalan yarışmacılar son performanslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı; büyük heyecana sahne olan gecede sezonun şampiyonu belli oldu.

Bu sezon jüri koltuklarında Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in yer aldığı O Ses Türkiye, final gecesiyle müzik dolu anlara sahne oldu. 16 finalist, şampiyonluk için sahneye çıkarak performans sergilerken; binlerce izleyici de canlı yayında bu heyecana ortak oldu.

Sezon boyunca farklı müzik türlerinde sergiledikleri yeteneklerle dikkat çeken yarışmacılar arasından öne çıkan iki isim, Gökhan Özoğuz’un öğrencisi Mert Özer ve Beyazıt Öztürk’ün takımından Funda oldu. Final turunda son ikiye kalan bu güçlü sesler arasındaki rekabeti izleyici oyları belirledi.

O SES TÜRKİYE 2025 ŞAMPİYONU MERT ÖZER OLDU

Finalde açıklanan sonuçla birlikte, O Ses Türkiye 2025 sezonunun şampiyonu Mert Özer oldu. Başarılı performansı ve güçlü yorumlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan genç yetenek, büyük takdir topladı. Finalin ardından konuşan jüri üyeleri, Mert Özer’i tebrik ederek müzik kariyerinde önemli bir adım attığını vurguladı.

Mert Özer, final konuşmasında şu ifadeleri kullandı: