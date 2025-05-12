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O Ses Türkiye'de görkemli final: Şampiyon belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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O Ses Türkiye&#039;de görkemli final: Şampiyon belli oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in jüri üyeliğini yaptığı "O Ses Türkiye", bu sezonu görkemli bir finalle tamamladı. Finale kalan yarışmacılar son performanslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı; büyük heyecana sahne olan gecede sezonun şampiyonu belli oldu.

Bu sezon jüri koltuklarında Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in yer aldığı O Ses Türkiye, final gecesiyle müzik dolu anlara sahne oldu. 16 finalist, şampiyonluk için sahneye çıkarak performans sergilerken; binlerce izleyici de canlı yayında bu heyecana ortak oldu.

O Ses Türkiye'de görkemli final: Şampiyon belli oldu - 1. Resim

Sezon boyunca farklı müzik türlerinde sergiledikleri yeteneklerle dikkat çeken yarışmacılar arasından öne çıkan iki isim, Gökhan Özoğuz’un öğrencisi Mert Özer ve Beyazıt Öztürk’ün takımından Funda oldu. Final turunda son ikiye kalan bu güçlü sesler arasındaki rekabeti izleyici oyları belirledi.

O Ses Türkiye'de görkemli final: Şampiyon belli oldu - 2. Resim

O SES TÜRKİYE 2025 ŞAMPİYONU MERT ÖZER OLDU

Finalde açıklanan sonuçla birlikte, O Ses Türkiye 2025 sezonunun şampiyonu Mert Özer oldu. Başarılı performansı ve güçlü yorumlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan genç yetenek, büyük takdir topladı. Finalin ardından konuşan jüri üyeleri, Mert Özer’i tebrik ederek müzik kariyerinde önemli bir adım attığını vurguladı.

O Ses Türkiye'de görkemli final: Şampiyon belli oldu - 3. Resim

Mert Özer, final konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Beni alkışlarıyla hiç yalnız bırakmayan seyircime teşekkür ediyorum. Gökhan abiye, Hadise’ye, Melike ablaya teşekkür ediyorum. Küçüklüğümden beri destek aldığım, kör alfabesini öğrendiğim dernek de burada; onlara da çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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