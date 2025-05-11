Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Kadir İnanır'ın son halini eski vekil paylaştı! O detay dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Mayıs 2025 17:37 - Güncelleme: 11 Mayıs 2025 17:43 - Güncelleme:

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda beynine giden damarlardan birinde oluşan pıhtı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Aylarca süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olan İnanır’ı, eski milletvekili Levent Gök evinde ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ayrıca ünlü oyuncunun son hali de dikkat çekti.

Al Yazmalım, Kırık Ayna, Savcı ve Kuzey Rüzgarı gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Kadir İnanır, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan İnanır, aylarca süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti. İlgili Haber Şarkıcı Elif Karlı doğa ile iç içe olan 4 katlı yazlık evinin kapılarını ilk kez açtı! İçinde yok yok... ZİYARETİN ARDINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI Evinde dinlenmeye devam eden İnanır’ı arkadaşları yalnız bırakmıyor. CHP Ankara eski milletvekili Levent Gök, Kadir İnanır’ı evinde ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ziyaretin ardından açıklama yapan Gök, “Duayen sanatçı, Türk sinemasının efsanesi Sayın Kadir İnanır ile keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız