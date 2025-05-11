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Şarkıcı Elif Karlı doğa ile iç içe olan 4 katlı yazlık evinin kapılarını ilk kez açtı! İçinde yok yok...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şarkıcı Elif Karlı doğa ile iç içe olan 4 katlı yazlık evinin kapılarını ilk kez açtı! İçinde yok yok...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seslendirdiği birçok şarkıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Elif Karlı, dört katlı yazlık evinin kapılarını ilk kez açtı. Doğayla iç içe yaşayan ünlü ismin evi, kısa sürede gündem olmayı başardı.

Seslendirdiği “Kandıramazsın”, “Son Sözüm”, “Sev Yeter” ve “Acıların Kadını” gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Elif Karlı, dört katlı yazlık evinin kapılarını ilk kez 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına açtı.

Elif Karlı doğa ile iç içe olan 4 katlı yazlık evinin kapılarını ilk kez açtı! İçinde yok yok... - 1. Resim

Doğayla iç içe yaşayan şarkıcının evi, kısa sürede gündem olmayı başardı. Salona girer girmez evin dekorasyonu dikkat çekiyor. Bahçeyle evin uyumu da gözlerden kaçmıyor.

Elif Karlı doğa ile iç içe olan 4 katlı yazlık evinin kapılarını ilk kez açtı! İçinde yok yok... - 2. Resim

Yeşil kırlentlerle süslenmiş büyük, açık renkli bir köşe takımı bulunuyor. Ortada cam bir sehpa yer alıyor, duvardaki büyük tablo da dikkat çekiyor.

Elif Karlı doğa ile iç içe olan 4 katlı yazlık evinin kapılarını ilk kez açtı! İçinde yok yok... - 3. Resim

Salonun bir diğer köşesinde, camın önünde krem rengi bir koltuk ve yeşil bir berjer yer alıyor. Salonun başka bir köşesinde ise spor aletleri bulunuyor.

Elif Karlı doğa ile iç içe olan 4 katlı yazlık evinin kapılarını ilk kez açtı! İçinde yok yok... - 4. Resim

Yemek masasının yer aldığı bölüm ise daha klasik bir tarza sahip. Bu bölümde büyükçe bir yemek masası yer alıyor. Karlı’nın yeşillikler içindeki verandası da oldukça dikkat çekiyor.

Elif Karlı doğa ile iç içe olan 4 katlı yazlık evinin kapılarını ilk kez açtı! İçinde yok yok... - 5. Resim

Evdeki yatak odaları da dikkat çeken detaylar arasında. Bir odada beyaz ve toprak tonları hâkimken, diğer odada daha spor bir tarz ve gri tonlar ön planda.

Elif Karlı doğa ile iç içe olan 4 katlı yazlık evinin kapılarını ilk kez açtı! İçinde yok yok... - 6. Resim

Elif Karlı’nın kendi yatak odasında ise bir teras bulunuyor. Oldukça geniş olan mutfağı, koyu kahverengi dolaplarla donatılmış ve son derece düzenli.

Elif Karlı doğa ile iç içe olan 4 katlı yazlık evinin kapılarını ilk kez açtı! İçinde yok yok... - 7. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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