Şarkıcı Elif Karlı doğa ile iç içe olan 4 katlı yazlık evinin kapılarını ilk kez açtı! İçinde yok yok...

Seslendirdiği birçok şarkıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Elif Karlı, dört katlı yazlık evinin kapılarını ilk kez açtı. Doğayla iç içe yaşayan ünlü ismin evi, kısa sürede gündem olmayı başardı.

Seslendirdiği “Kandıramazsın”, “Son Sözüm”, “Sev Yeter” ve “Acıların Kadını” gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Elif Karlı, dört katlı yazlık evinin kapılarını ilk kez 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına açtı.

Doğayla iç içe yaşayan şarkıcının evi, kısa sürede gündem olmayı başardı. Salona girer girmez evin dekorasyonu dikkat çekiyor. Bahçeyle evin uyumu da gözlerden kaçmıyor.

Yeşil kırlentlerle süslenmiş büyük, açık renkli bir köşe takımı bulunuyor. Ortada cam bir sehpa yer alıyor, duvardaki büyük tablo da dikkat çekiyor.

Salonun bir diğer köşesinde, camın önünde krem rengi bir koltuk ve yeşil bir berjer yer alıyor. Salonun başka bir köşesinde ise spor aletleri bulunuyor.

Yemek masasının yer aldığı bölüm ise daha klasik bir tarza sahip. Bu bölümde büyükçe bir yemek masası yer alıyor. Karlı’nın yeşillikler içindeki verandası da oldukça dikkat çekiyor.

Evdeki yatak odaları da dikkat çeken detaylar arasında. Bir odada beyaz ve toprak tonları hâkimken, diğer odada daha spor bir tarz ve gri tonlar ön planda.

Elif Karlı’nın kendi yatak odasında ise bir teras bulunuyor. Oldukça geniş olan mutfağı, koyu kahverengi dolaplarla donatılmış ve son derece düzenli.