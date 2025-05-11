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Haberler > Magazin > Aslı Samat'ın inanılmaz değişimi... 110 kilo verip bambaşka biri oldu: Görenler tanıyamadı

Aslı Samat'ın inanılmaz değişimi... 110 kilo verip bambaşka biri oldu: Görenler tanıyamadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aslı Samat&#039;ın inanılmaz değişimi... 110 kilo verip bambaşka biri oldu: Görenler tanıyamadı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Hercai" dizisindeki rolüyle hafızalarda yer eden ünlü oyuncu Aslı Samat, 110 kilo vererek büyük bir değişim geçirdi. Yeni haliyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tutuldu.

"Gülümse Kaderine", "Hercai" ve "Uzaklarda Arama" gibi yapımlarda yer alan Aslı Samat’ın son hâlini görenler gözlerine inanamıyor.

Aslı Samat'ın inanılmaz değişimi... 110 kilo verip bambaşka biri oldu: Görenler tanıyamadı - 1. Resim

Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından tam 100 kilo veren Samat, adeta bambaşka biri oldu.

Aslı Samat'ın inanılmaz değişimi... 110 kilo verip bambaşka biri oldu: Görenler tanıyamadı - 1. Resim

İnanılmaz değişimiyle dikkat çeken oyuncu hakkında, “Zayıflayınca inanılmaz değişmiş” ve “Görünce tanıyamadım, bu nasıl bir değişim!” gibi yorumlar yapıldı.

Aslı Samat'ın inanılmaz değişimi... 110 kilo verip bambaşka biri oldu: Görenler tanıyamadı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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