Aslı Samat'ın inanılmaz değişimi... 110 kilo verip bambaşka biri oldu: Görenler tanıyamadı

"Hercai" dizisindeki rolüyle hafızalarda yer eden ünlü oyuncu Aslı Samat, 110 kilo vererek büyük bir değişim geçirdi. Yeni haliyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tutuldu.

"Gülümse Kaderine", "Hercai" ve "Uzaklarda Arama" gibi yapımlarda yer alan Aslı Samat’ın son hâlini görenler gözlerine inanamıyor.

Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından tam 100 kilo veren Samat, adeta bambaşka biri oldu.

İnanılmaz değişimiyle dikkat çeken oyuncu hakkında, “Zayıflayınca inanılmaz değişmiş” ve “Görünce tanıyamadım, bu nasıl bir değişim!” gibi yorumlar yapıldı.