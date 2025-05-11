'Uzak Şehir' dizisinin izleyicilerini yıkan haber! O tarihten sonra olmayacak

Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisi, yayınlandığı günden bu yana izlenme oranlarıyla dikkat çekiyor. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin ne zaman sezon finali yapacağı merak konusuydu. Dizinin sezon final tarihi belli oldu.

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun gibi oyuncuların başrollerinde yer aldığı 'Uzak Şehir' dizisi Pazartesi akşamlarına damga vuruyor.

Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisi, izlenme oranlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, üç reyting kategorisinde de yüksek sonuçlar elde etti. Sezon finalinin ne zaman yapılacağı ise bir süredir merak konusuydu.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Uzak Şehir 2 Haziran Pazar akşamı yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapacak. Altuntaş ayrıca, Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı dizinin sezon finalinin önemli gelişmelere sahne olacağını belirtti.