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Ekranların popüler dizisi Uzak Şehir için geri sayım başladı! Uzak Şehir sezon finali ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekranların popüler dizisi Uzak Şehir için geri sayım başladı! Uzak Şehir sezon finali ne zaman?
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Kanal D'nin reyting rekortmen dizisi Uzak Şehir'de sezon finali tarihi belli oldu. Yaz ayının gelmesiyle beraber dizi ara vermek için gün sayıyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir 28. bölümüyle sezon finaline girecektir.

Uzak Şehir dizisi adım adım sezon finaline yaklaşıyor. Lale Eren ve Kerem Çağatay'ın yapımcılığını üstlendiği Al Hayba uyarlaması olan dizi büyük bir heyecanla devam ediyor.

Ekranların popüler dizisi Uzak Şehir için geri sayım başladı! Uzak Şehir sezon finali ne ne zaman? - 1. Resim

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uzak Şehir dizisi 28. bölümünün ekrana geleceği 2 Haziran akşamı sezon finali yapacak. 9 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Uzak Şehir'in sezon finaline girmesine 24 gün kalmıştır.

Mardin’in birbirinden güzel sokaklarında çekilen, Gülizar Irmak’ın yazdığı diziye çok sarsıcı bir sezon finali yazılacağı öğrenildi.

Dizinin oyuncu kadrosunda Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Gonca Cilasuni Mine Kılıç, Müfit Kayacan, Atakan Özkaya, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Nazmi Kırık ve Nurse Köse gibi isimler yer alıyor. 

Ekranların popüler dizisi Uzak Şehir için geri sayım başladı! Uzak Şehir sezon finali ne ne zaman? - 2. Resim

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uzak Şehir'in 25.bölümünde Alya'yı konaktan kovulunca çılgına döner. Eline silah alarak Sadakat Hanıma karşı "Daha önce yıktım anlamadınız. Yakarım" diyerek kapıyı ateşe verir.

Ekranların popüler dizisi Uzak Şehir için geri sayım başladı! Uzak Şehir sezon finali ne ne zaman? - 3. Resim

Sadakat Hanım bu durum karşısında dumura uğrarken Alya, "Burası benim de konağım" diyerek göz dağı verir. Öte yandan Cihan abisi Boran'ın kimin öldürdüğünü öğrenmek için içeri girer.

Cihan annesi ve Alya arasında kalmaya devam ederken yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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