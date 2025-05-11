Beyaz villa, gül ve kurabiye... Antalya'da sahne alacak olan Jennifer Lopez'in bilet fiyatlarına bir gecede zam geldi: Rakam ağızları açık bıraktı

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 23 Temmuz’da Antalya’da sahne alacak. Ayakta biletler 20 bin TL’den satışa sunuldu, yoğun ilgi nedeniyle bir gün içinde zamlandı. Lopez’in konaklayacağı lüks villada ise en ince ayrıntılar bile özenle planlandı.

Pop müziğin efsane ismi Jennifer Lopez, “JLO Live In 2025” dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor. Dünyaca ünlü yıldız, Türk hayranlarıyla iki dev konserde buluşacak.

Turnenin Türkiye ayağı 1 Temmuz 2025’te Antalya’da başlıyor. Lopez, lüks bir otelde sahne alacak. Ardından 4 Temmuz’da İstanbul’da, Yenikapı Festivalpark’ta hayranlarıyla buluşacak.

YOĞUN İLGİLİ NEDENİYLE BİLET FİYATLARINA BİR GECEDE ZAM GELDİ

55 yaşındaki yıldızın Antalya konseri için biletler kısa süre önce satışa sunuldu. Başlangıçta 20 bin TL olarak belirlenen fiyatlar, yoğun ilgi nedeniyle sadece 24 saat içinde yüzde 37,5 zamla 27 bin 500 TL’ye yükseldi.

Jennifer Lopez’in Antalya’da konaklayacağı villada ise adeta hiçbir detay atlanmadı. Villanın iç sıcaklığı tam 14 derece olacak ve tüm dekorasyon beyaz renkte hazırlanacak. Mumlar greyfurt ve limon çiçeği kokularıyla donatılacak. Yatak odasında beyaz güller ve zambaklar yer alacak. Ünlü yıldız için çikolatalı kurabiyeler, cips ve taze meyve sürekli hazır bulundurulacak. Tüm yemekler villada özel olarak hazırlanacak ve ayrıca özel bir spor salonu da bulunacak.