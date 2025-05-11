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Kimse beklemiyordu! Survivor'dan elenen isim şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kimse beklemiyordu! Survivor&#039;dan elenen isim şaşırttı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor 2025 finale doğru giderken yarışmacılar, yoğun bir tempoda mücadele veriyor. Geçtiğimiz gün Survivor'dan elenen Almeda'nın ardından eleme düellosu yapıldı. Kıyasıya geçen mücadele sonunda yarışmadan elenen isim belli oldu.

Survivor 2025 All Star Gönüllüler yarışmasında heyecan, mücadele ve gerilim dolu anlar hız kesmiyor. Yarışmada heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı.

Kimse beklemiyordu! Survivor'dan elenen isim şaşırttı - 1. Resim

Haftanın kritik eleme mücadelesinde Yusuf ve Volkan karşı karşıya geldi. Yusuf, Sedat’a karşı oynadığı ilk düelloyu kaybederek final etabına yükselmişti.

Kimse beklemiyordu! Survivor'dan elenen isim şaşırttı - 2. Resim

SURVIVOR'DAN ELENEN YUSUF OLDU

Aynı şekilde Volkan da Batuhan’a mağlup olarak son eleme düellosunda Yusuf’un rakibi oldu. Adaya veda eden isim ise Yusuf Yıldız oldu.

Kimse beklemiyordu! Survivor'dan elenen isim şaşırttı - 3. Resim

Yusuf, "Ailem üzülmesin. Survivor'a aşığım. Hayalim finale kalmaktı, yakışırdım. Kısmetimde yokmuş. Kırmızı takımı kırdıysam affetsinler. Mavi takımıma teşekkür ederim. Herkesi çok seviyorum. Herkes hakkını helal etsin" şeklinde veda konuşması gerçekleştirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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