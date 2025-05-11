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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay İstanbul'u terk ediyor: Sebebini tek tek açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay İstanbul&#039;u terk ediyor: Sebebini tek tek açıkladı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son olarak Veda Mektubu’nda Alanur Yılmaz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, İstanbul'dan taşınacağını açıkladı. Yeşilçay, İstanbul’dan neden uzaklaşmak istediğini ise üç madde halinde anlattı.

Asmalı Konak, İkinci Bahar, Aşk ve Ceza, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Son Nefesime Kadar gibi birçok yapımda rol alan Nurgül Yeşilçay, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay İstanbul'u terk ediyor: Sebebini tek tek açıkladı - 1. Resim

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yeşilçay, İstanbul'dan taşınacağını duyurdu. Ünlü oyuncu konu ile ilgili, "Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul ile çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi. Evi yaptırıyoruz. Şehir dışı olacak, her yere yakın bir yer" demişti.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay İstanbul'u terk ediyor: Sebebini tek tek açıkladı - 2. Resim

Ünlü oyuncu, İstanbul'dan neden taşınmak istediğini "İstanbul'dan neden kaçmalıyız? Bunu üç madde halinde size söyleyeceğim" sözleriyle sosyal medya hesabından açıkladı.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay İstanbul'u terk ediyor: Sebebini tek tek açıkladı - 3. Resim

"HEPİMİZİN BİR TOPRAĞA BASMASI LAZIM"

Nurgül Yeşilçay, "Artık her dakika trafik var. Arabayla çıktığında 'Arabayı nereye park edeceğim?' diye düşünüyorsun. Eğer taksiyle gidersen, taksi zaten bulamıyorsun. Otobüsle falan gideyim desen, onlar çok kalabalık. Haydi yürüyeyim diyorsun, bu sefer kaldırım yok. Bütün bu ihtimalleri hesaplamaktan hepimiz matematikçi olduk. Yani ben sözelciyim aslında. Bu güzel pırıl pırıl beynimizi, değerli zamanımızı çok daha önemli şeyler için kullanmalıyız diye düşünüyorum" dedi.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay İstanbul'u terk ediyor: Sebebini tek tek açıkladı - 4. Resim

Yeşilçay, ikinci olarak "Herkes çok gergin. Bayağı gergin yani" diyen oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü; "Hepimizin bir toprağa falan basması lâzım. Ne bileyim, bize elektrik mi basıyorlar? Bu elektrik... Hepimiz çok elektrikliyiz yani. 'Naber?' diyorsun, 'Sana ne?' diyor. 'Nasılsın?' diyorsun, 'Niye sordun?' diyor. Her an herkes birbiriyle kavga edecekmiş gibi bir durum var. Biraz toprağa basmamız lazım" dedi.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay İstanbul'u terk ediyor: Sebebini tek tek açıkladı - 5. Resim

Ünlü isim, üçüncü sebep içinse şöyle dedi:

"Ay her şey çok lezzetsiz. En lüks restorana da gidiyorsun, çok lezzetsiz. Sokakta bir şey yiyorsun, o da çok lezzetsiz. Bilmiyorum artık yani, iyice suyu çıktı o işlerin de."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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